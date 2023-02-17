Роспотребнадзор ХМАО обнаружил в магазинах региона опасную стеклоомывающую жидкость Фото: Юлия Кучеренко

Роспотребнадзор ХМАО обнаружил в магазинах региона опасную стеклоомывающую жидкость с содержанием метилового спирта. Об этом сообщил начальник отдела санитарного надзора ведомства Валерий Поваров.

Вниманию жителей Югры! Управлением Роспотребнадзора по Югре в свободной реализации выявлена антиобледенительная жидкость «Анти Айс -30°» с содержанием в составе метилового спирта (метанола) (изготовитель: ООО «Стройпро») - рассказали в ведомстве.

Метанол опасен при бытовом применении и может вызвать потерю зрения и сильное отравление.

Напомним, ранее Роспотребнадзор Югры просил югорчан воздержаться от дальних путешествий и по возможности оставаться дома из-за большого количества заболевших гриппом.