В Когалыме вахтовик лишился больше 1 миллиона рублей из-за мошенников Фото: Юлия Кучеренко

В Когалыме вахтовик лишился больше 1 миллиона рублей из-за мошенников.

55-летний житель Курганской области, работающий вахтовым методом на одном из предприятий города и сообщил, что кто-то позвонил ему и представился специалистом банка. Для того, чтобы обезопасить деньги и отменить заявку, ему посоветовали зайти в личный кабинет, оформить так называемый «зеркальный кредит» и перевести деньги на безопасный счет.

По указанию мошенников, вахтовик взял 1 миллиона 100 тысяч рублей и отдал все деньги аферистам. Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенников поспешил в полицию

Возбуждено уголовное дело.