В Югре зарегистрировано 342 новых случая коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 259 692 случаев коронавируса. Всего за период пандемии выявлено 342 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 160; Нижневартовске – 16; Ханты-Мансийске - 32; Нефтеюганске – 15; Нягани – 5; Сургутском районе – 9; Урае – 11; Советском районе – 9; Нефтеюганском районе – 7; Мегионе – 15; Когалыме – 10; Югорске – 5; Кондинском районе – 8; Радужном – 6; Нижневартовском районе – 1; Пыть-Яхе – 12; Березовском районе – 1; Лангепасе – 14; Ханты-Мансийском районе – 3; Березовском районе – 3.

На момент выявления у 333 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 человек зарегистрирована пневмония, у 2 коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 341 случае. За сутки на COVID обследованы 2 304 человека, всего прошли обследование 3 682 190.

За весь период от COVID умерли 2 607 человек. За сутки выписались по выздоровлению 191 человек, за весь период пандемии вылечились 254 653 югорчанина.