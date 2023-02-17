В Солнечном откроют самый большой стадион в Сургутском районе

Фото: администрация Сургутского района

В Солнечном откроют профессиональный и самый крупный стадион в районе, а точнее проведут его реконструкцию. Стадион площадью 10 226 квадратных метров предполагает 6 спортивных зон: мини-футбол, баскетбол, волейбол, комплект воркаута, площадка ГТО, беговые дорожки. Футбольное поле будет покрыто искусственной травой, появится новое освещение и трибуны на 100 мест.

- Неоднократно поступал запрос от жителей о необходимости дополнительного места для занятий спортом. Одной из задач было охватить максимально большое количество физических активностей. И несмотря на то, что мы ограничены в средствах, раз запрос есть - будем делать, - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

На реконструкцию стадиона выделено почти 63 миллиона рублей из бюджета Сургутского района. Власти надеются, что благодаря новым спортивным объектам к 2024 году спортом начнут заниматься 76% от общего числа жителей района, а к 2030 - 80%.