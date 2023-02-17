В Ханты-Мансийске хозяйка напавшей на девочку собаки заплатит ребенку 295 тысяч рублей

Хозяйка собаки, которая напала на девочку в Ханты-Мансийске заплатит ребенку 295 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура в Югре добилась выплаты компенсации морального вреда девочке после укуса собаки. Собака, принадлежащая местной жительнице, напала на девочку в июне 2022 года в Ханты-Мансийске. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован в больницу.

- В силу закона выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Из норм гражданского законодательства следует, что владельцы домашних животных обязаны возместить причиненный их питомцами вред, в том числе моральный, пострадавшему лицу - прокомментировали в прокуратуре округа.

С владельца собаки в пользу пострадавшей девочки взыскана компенсация в сумме 295 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.