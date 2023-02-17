Кражи, наркотики: за сутки в Югре зарегистрировано 68 преступлений

В Югре за сутки зарегистрировано 68 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 68 преступлений, по горячим следам раскрыто 38.

В Сургуте задержали местного жителя, обвиняемого в краже. Мужчина украл из чужой квартиры фотоаппарат и видеокамеру стоимостью больше 9 тысяч рублей. А в Лангепасе в подъезде дома по улице Парковая полицейские задержали двух жительниц города. У одной из них на голове за заколкой нашли сверток с наркотиком, а у второй задержанной женщины полицейские изъяли из рукава кофты стеклянную колбу с остатками коричневого вещества. Эксперты подтвердили, что это были наркотики и теперь обе девушки находятся под подпиской о невыезде.

В Сургутском районе 48-летний неработающий ранее судимый житель Новосибирской области, находясь в районе 54 км автодороги Сургут-Нефтеюганск украл шуруповерта из комнаты отдыха вагончика, расположенного на территории кемпинга. Он также будет находится под подпиской о невыезде.

По всем случая возбуждены уголовные дела.