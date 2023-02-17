В Югре десятилетняя девочка ехала на такси домой и попала в ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, в том числе 1 ребёнок. Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 11 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказано 99 водителей и 38 - за нарушение правил перевозки детей.

Так, в районе дома 54 на улице 30 лет Победы в Сургуте 43-летний местный житель, управляя автомобилем «Toyota Avensis», при выезде с дворовой территории, нарушил ПДД и повернул налево, а затем столкнулся с «Kia Rio», под управлением 27-летнего сургутянина. В результате аварии 10-летняя девочка- пассажира в автомобиле «Kia» получила травмы. Как выяснилось позже, девочка самостоятельно возвращалась со спортивной тренировки домой на такси, который ей вызвал отец.

- Госавтоинспекция Югры обращает внимание родителей на необходимость осуществления личного контроля за передвижениями детей в дорожно-транспортной среде, а также обращается ко всем водителям: для безопасного выполнения маневров, необходимо быть особо внимательными и взаимовежливыми на дорогах - отметили в ГИБДД.