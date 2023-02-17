Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 февраля 2023 4:12

Сотрудники ГИБДД помогли пенсионерам починить иномарку на загородной трассе в Югре

У легковушки пробило переднюю левую шину
Виктория Терина
Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО - Югре

Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО - Югре

В Югре дорожные полицейские помогли водителю починить иномарку. Это произошло в районе 400 километра автодороги «Югра», когда сотрудники ДПС заметили припаркованные с включенными аварийными сигналами на обочине две иномарки. Возле одной малолитражки стояли пожилые мужчина и женщина.

Оказалось, что женщина-водитель направлялась в Югорск, но при движении по трассе у ее легковушки пробило переднюю левую шину, поэтому ехать дальше было невозможно. На помощь она вызвала своего знакомого, который привез необходимые инструменты, но пожилым людям не удалось самостоятельно починить авто.

Полицейские быстро заменили неисправное колес и пожелали югорчанам безопасных дорог.