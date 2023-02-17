В Сургуте появятся исторический пешеходный маршрут и «Сургутский кремль»

Фото: администрация Сургута

В преддверии 430-летия со дня основания в Сургуте появятся исторический пешеходный маршрут и памятный знак «Сургутский кремль». Старт крупному краеведческому проекту дал глава города Андрей Филатов.

По информации администрации, монумент установят на месте расположения первой Сургутской крепости. Исторический маршрут свяжет место установки Сургутского кремля со «Старым Сургутом», музейным комплексом «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова», а еще с другими историческими объектами, расположенными на территории 9 и 10 микрорайонов.

По проекту торцы нескольких домов украсят муралами с исторической тематикой. Капитальный ремонт музейного комплекса планируют закончить до конца октября. Дом купца Галактиона Клепикова - единственный памятник архитектуры конца XIX века в Сургуте, который сохранился на своем историческом месте. Здание является образцом сибирского деревянного зодчества.