Фото: официальный канал администрации Сургута

В Сургуте ночью произошел порыв пожарного гидранта. Администрация города сообщает, что последствия небольшой аварии быстро устранили.

- Оперативно ликвидировали последствия отказа пожарного гидранта. 17 февраля в 00.05 на придомовой территории по ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 произошел отказ пожарного гидранта. Прилегающая к данному участку площадь была залита холодной водой, попавшей также на проезжую часть - рассказали в администрации города.

Фото: официальный канал администрации Сургута

На место оперативно выехали аварийные бригады УК «Сервис-3», СГМУП «Горводоканал» и служб МЧС. Выброс воды был остановлен в течение 40 минут. Вода с проезжей части убрана, а перекрытие водоснабжения в жилых домах не требуется.

Коммунальные службы предупреждают, что жители могут заметить временное ухудшение качества питьевой воды. На данный момент неисправность устранена, а водоснабжение восстановлено. Проезжая часть очищена от воды и льда, а также обработана песко-соляной смесью.