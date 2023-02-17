В Югре 17 февраля ожидается сильный ветер и метель Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 17 февраля, в Югре ожидается переменная облачность, по западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшой снег. В отдельных районах метель и изморозь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывами до 14 м/с. Ночью столбик термометра опустится до - 23 градусов, в восточной части округа до -13. Днем температура воздуха прогреется до -9...-14 °C, а по восточной части -2...-7 °C.

В Ханты-Мансийске ожидается ясная и холодная погода. Без осадков. Температура воздуха ночью -17...-19°C, днем -13... -17°C.

Редкий год на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки: «Студеный день - снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору». Было принято наблюдать за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле - это к метели. А если лиственный лес чернеет - можно ждать оттепели.