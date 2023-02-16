Больше 300 бутылок контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Югре

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре

В Октябрьском районе полицейские изъяли больше 300 бутылок немаркированного алкоголя.

Об этом сообщает ОМВД России по Октябрьскому району.

- Выявлен факт хранения товаров без маркировки 50-летним жителем одного из сельских поселений района. Установлено, что мужчина незаконно приобрел и хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию - говорится в сообщении полиции.

Во время обыска фургона полицейские нашли больше 320 бутылок с крепкими алкоголем. По информации Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу, общая минимальная стоимость продукции составила больше 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.