В Сургуте запланирован ремонт более 2,5 тысяч метров дорог

Фото: официальный канал администрации Сургута

В Сургуте отремонтируют больше 2,5 тысяч метров дорог. Планы по ремонту озвучили на штабе под руководством главы города Андрея Филатова. Все работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт запланирован по улице Привокзальная и Бажова, а также на проспекте Комсомольский. Там ликвидируют колейность на площади почти 80 тысяч квадратных метров. Благоустроят 12 внутриквартальных проездов. Дополнительно запланирован капитальный ремонт 2 внутриквартальных проездов.

Для безопасного и комфортного передвижения детей к школе № 45 на проспекте Взлетный на участке от проспекта Мунарева до улицы Югорской установят уличное освещение. Еще уличное освещение установят на бульваре Писателей и Андреевском заезде.