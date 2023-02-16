На теплосетях Нефтеюганска установили умные датчики для бесперебойной подачи воды и тепла горожанам

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МТС совместно с АО «Югансктранстеплосервис» внедрили интеллектуальное решение по дистанционному мониторингу температуры и давления на теплосетях в Нефтеюганске. Умные датчики позволят предотвратить аварийные ситуации на магистральных трубопроводах и обеспечат бесперебойную подачу воды и тепла населению.

Смарт-датчики установлены на самом протяженном трубопроводе города, который снабжает коммунальными услугами десятки промышленных площадок ТЭК, а также удаленный жилой поселок «Су-62». Теперь диспетчерам стало проще следить за показателями температуры воды и давления внутри магистрали. В случае отклонения нормативов на 2-3 единицы специалисты получат оповещения на смартфон. Кроме того, данные, полученные от системы в режиме онлайн, помогут скорректировать работу котельной и оперативно выехать на место для устранения аварийной ситуации.

– Северный климат – серьезный вызов сфере ЖКХ, когда в непростых условиях приходится прибегать к современным цифровым технологиям для поддержания бесперебойной работы теплосетей. С установкой умных датчиков нам удалось существенно сократить материальные и временные затраты на выездной мониторинг инженерных сооружений. Уменьшилось количество обращений от жителей Нефтеюганска, в том числе в зимние месяцы, что говорит о повышении эффективности нашей работы после внедрения инновации. В дальнейшем планируем масштабировать решение МТС на всю тепловую инфраструктуру. Надеемся, что такие превентивные меры сделают жизнь наших горожан еще более комфортной, — отметил генеральный директор АО «Югансктранстеплосервис» Иван Мурзин.

Директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в ХМАО Артем Ладьянов выразил уверенность, что интернет вещей – как один из ключевых трендов – в ближайшие годы будет актуален и в промышленности, и в ЖКХ, строительстве и других стратегически важных сферах экономики.