Фото: официальный канал администрации Сургута

Летом улицы Сургута украсят больше 400 тысяч цветов. Об этом сегодня на штабе по городскому хозяйству сообщил Глава Сургута Андрей Филатов.

Площадь цветников Сургута в 2023 году вырастет на 19 процентов по сравнению с прошлым годом и составит 21 тысячу квадратных метров. Всего на улицах города появится около 400 тысяч различных цветов.

Кроме цветочных композиций в Сургуте установят 1 084 элементов вертикального озеленения, а также 117 новых вазонов. А новые цветочные композиции высадят в «Крылов парк» и сквере у Свято-Троицкого кафедрального собора.

Еще одним решением для украшения города станут 25 топиарных фигур. Новая фигура «Семья медведей» разместится на транспортной развязке по улице Щепеткина – улице Мелик-Карамова.