С 1 марта 2023 года возвращаются ежедневные рейсы из Москвы в Нижневартовск Фото: Юлия Кучеренко

Авиакомпания UTair возвращает рейс из Москвы в Нижневартовск. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале администрации Нижневартовска.

Полеты начнутся с 1 марта, рейсы будут выполняться ежедневно. Вылет из аэропорта «Внуково» - в 23 часа 45 минут. А вылет из Нижневартовска - в 6 часов 30 минут.

Авиакомпания уже открыла продажи билетов на эти рейсы, их можно купить на сайте или в мобильном приложении перевозчика.

- Продолжаем работу над улучшением транспортной доступности городов Ханты-Мансийского автономного округа и с начала марта по просьбам пассажиров запускаем ежедневный рейс из Нижневартовска в Москву. Теперь нашим пассажирам станет еще удобнее планировать поездки по России и за рубеж - из Внуково мы выполняем более 700 рейсов в месяц по 26 направлениям, - рассказал президент «Utair - Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Кстати, авиакомпания уже проводила полеты по этому маршруту, но прекратила в 2018 году.