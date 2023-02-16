В Нижневартовске за хранение пороха задержали двоих молодых людей
Фото: Татьяна Коркина
В Нижневартовске задержали двоих горожан, которые хранили у себя взрывчатые вещества. Об этом сообщает УМВД России по Нижневартовску.
Тару с порохом приберегла у себя 18-летняя вартовчанка. Раньше эта баночка принадлежала ее родственнику, а потом она её своему знакомому. Экспертиза подтвердила, что в банке находилась смесь бездымного и дымного порохов, которые относятся к взрывчатым веществам метательного действия. Раньше молодые люди к уголовной ответственности не привлекались, но теперь их ждет наказание по закону.
Возбуждены уголовные дела. Жители Нижневартовска будут ждать наказание под подпиской о невыезде.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Кондинском районе задержали 61-летнего неработающего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ.