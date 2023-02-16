В Нижневартовске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Так в ДТП в Нижневартовске пострадал пешеход. Так, в Нижневартовске, 24-летний водитель "Toyota" при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, сбил 59-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу. А водитель объяснил, что в момент наезда он объезжал стоящие автомобили.

Госавтоинспекция Югры сообщает, что за январь 2023 года на пешеходных переходах сбили 21 человека.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 10 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 60 водителей и 37 - за нарушение правил перевозки детей.