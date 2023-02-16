В Югре 16 января порывы ветра достигнут 13 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 16 января будет переменная облачность. Без существенных осадков, местами слабая изморозь. Ветер южных направлений 4-9 м/с, днем по востоку порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -14, -19 °С, при прояснениях до -24 °С, днем -9, -14 °С, в западных районах потеплеет до -3, -8 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -17, -19 °С, днем будет -11, -13 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.