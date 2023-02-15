В Нижневартовске не превышен уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников

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В Нижневартовске уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников не превышает эпидемиологический порог. Это подтвердила директор департамента образования администрации города Светлана Князева.

- По данным на 15 февраля на дистанционном обучении (в связи с заболеванием) три класса в трех школах. В детских садах разобщенные группы отсутствуют. В образовательных организациях ведется ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся и работников. Педагогическим работникам и посетителям (родителям, законным представителям) необходимо соблюдать масочный режим - говорится в информации.

Решение о приостановке обучения принимает руководитель конкретного учреждения в зависимости от ситуации с заболеваемостью.