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НовостиОбщество15 февраля 2023 14:14

Школьник «собирает» Нижневартовск в одной известной компьютерной игре

Он продемонстрировал свою работу во время встречи с главой города Дмитрием Кощенко
Виктория Терина
Фото: официальный канал администрации Нижневартовска

Фото: официальный канал администрации Нижневартовска

Ученик 10 школы Владимир Никон «собирает» Нижневартовск в одной известной компьютерной игре. Школьник возводит целые улицы, знакомые каждому жителю дома. Этот уникальный дизайнерский проект Владимир презентовал во время встречи с главой города Дмитрием Кощенко.

- За этой работой наблюдает широкая аудитория. Сложность заключается в том, чтобы с идеальной точностью передать все элементы архитектуры: улицы с жилыми кварталами, ландшафт и экстерьер, торгово-развлекательные центры и спортивные учреждения. Для этого я беру спутниковые снимки и панорамы улиц - рассказал Владимир.

Юный вартовчанин планирует связать жизнь с Нижневартовском, а профессию с IT-технологиями. Глава города высоко оценил труд одиннадцатиклассника и считает, что у молодого человека талан, так как такая работа требует усидчивости и по-настоящему широких точных знаний.