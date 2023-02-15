Энергетики обеспечили электроснабжение двух базовых стаций сотовой связи в Югре

Фото: Александр Илюткин

Энергетики выполнили технологическое присоединение двух базовых станций сотовой связи (БССС) в Ханты-Мансийском автономном округе. Подключенное к электросетям оборудование от МТС повысит качество сотовой связи и интернета для 45 тысяч жителей города Лангепаса.

Чтобы создать условия для бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования, «Россети Тюмень» выдали мощность от подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Лангепас». Кроме того, компании заключили договор на оказание дополнительных услуг, по которому на 60-метровой вышке ПС установлены дополнительные антенны. Все это позволило расширить зону уверенного приема сигнала и улучшило качество звонков и мобильного доступа в Интернет. Теперь в микрорайонах города, где находятся популярные у югорчан спортивные и торгово-развлекательные комплексы, есть все необходимое для комфортной связи.

Системообразующее предприятие макрорегиона регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты к электрическим сетям. Это способствует не только улучшению качества жизни населения, но и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.