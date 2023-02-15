В Сургуте у бизнесмена нашли больше 43 тысяч пачек контрафактных сигарет Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте изъято больше 43 тысяч пачек нелегальных сигарет стоимостью свыше миллиона рублей. Об этом рассказали в УМВД России по Сургуту.

Организатором нелегального бизнеса стал 34-летний предприниматель, он подозревается в незаконном обороте табачной продукции. Во время обыска арендованного бизнесменом склада, расположенного по улице Рационализаторов, полицейские нашли около 43 тысяч пачек сигарет 125 популярных брендов с поддельными акцизами. Кроме этого, полицейские нашли больше тысячи фальшивых марок.

Выяснилось, что злоумышленник прямо на складе наклеивал на пачки фальшивые марки, а после продавал товар местным предпринимателям.

Возбуждено несколько уголовных дел.