Фото: в Югре экс-чиновнице изменили приговор с штрафа на тюремный срок Фото: Татьяна Коркина

В Югре суд заменил экс-инспектору Жилстройнадзора штраф реальным сроком. Об этом сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

- По апелляционному представлению государственного обвинителя изменен приговор Мегионского городского суда в отношении бывшего старшего инспектора Мегионского отдела Службы жилищного и строительного надзора ХМАО–Югры Елены Куцуровой. Она признана виновной в получении взятки в особо крупном размере - говорится в информации прокуратуры.

В 2019 году Елена К. изготовила и выдала представителям застройщиков разрешения на соответствие требованиям технических норм объектов для ввода в эксплуатацию. Между тем фактически строительство жилых зданий завершено не было. Она получила 2 миллиона рублей взятки, на которые купила автомобиль.

Изначально суд назначил бывшей чиновнице лишь штраф в размере 4 миллионов 200 тысяч рублей и лишил её права занимать должности на государственной службы на 7 лет. Но сторона обвинения решила, что это слишком мягкое наказание и подала на апелляцию. В итоге инспектор Жилстройнадзора усилил наказание, отправив её на 8 лет в колонию общего режима.