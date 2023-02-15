На День влюбленных пары стали чаще дарить друг другу беспроводные наушники

Фото: Юлия Кучеренко

Смартфоны как подарок на День влюбленных ушли на второй план. В этом году пары чаще дарили друг другу беспроводные наушники. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав продажи гаджетов в собственном интернет-магазине в преддверии 14 Февраля. В этом году мужчины при выборе подарков тратили чуть меньше денег, чем женщины: их средний чек был на 5% ниже.

После наушников самым популярным подарком стали умные колонки. Хит продаж – «Яндекс. Станция». Мужчины отдавали предпочтение преимущественно моделям «Макс» и «2», в то время как женщины выбирали версию «Мини».

На третьем месте в рейтинге – умные часы. Здесь по-прежнему лидируют различные модели Apple Watch, на которые пришлось около 80% продаж.

Кстати, еще год назад мужчины и женщины выбирали Apple, но в этом году их вкусы слегла изменились. Покупателей стали интересовать более доступные модели от Honor, JBL и Xiaomi. Американский бренд занял лишь четвертую строчку.

В целом за последний год продажи товаров к 14 Февраля существенно изменились, например, в 2022 году накануне праздника покупатели чаще всего приобретали смартфоны, умные часы и ноутбуки. В этом году выросла и доля покупателей женского пола – с 13% до 30%.