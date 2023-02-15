В Югре суд решил отправить в колонию пассажира, порезавшего попутчиков в поезде Фото: Юлия Кучеренко

Суд приговорил мужчину к реальному лишению свободы за хулиганство и угрозу убийством в пассажирском поезде. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Дебошир натворил дел еще в мае 2022 года, когда в поезде №331 на территории Нефтеюганского района начал конфликт с пассажирами, а затем двум из них нанёс удар ножом в грудь и спину. Затем преступник решил угрожать убийством проводнику вагона. Он схватил девушку проводника за руку и направил нож к её лицу, угрожая убить несчастную.

После всего произошедшего мужчину задержали и суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зал суда.