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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 8:14

В Югре суд решил отправить в колонию пассажира, порезавшего попутчиков в поезде

Он отсидит 3 года в колонии общего режима
Виктория Терина
В Югре суд решил отправить в колонию пассажира, порезавшего попутчиков в поезде

В Югре суд решил отправить в колонию пассажира, порезавшего попутчиков в поезде

Фото: Юлия Кучеренко

Суд приговорил мужчину к реальному лишению свободы за хулиганство и угрозу убийством в пассажирском поезде. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Дебошир натворил дел еще в мае 2022 года, когда в поезде №331 на территории Нефтеюганского района начал конфликт с пассажирами, а затем двум из них нанёс удар ножом в грудь и спину. Затем преступник решил угрожать убийством проводнику вагона. Он схватил девушку проводника за руку и направил нож к её лицу, угрожая убить несчастную.

После всего произошедшего мужчину задержали и суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зал суда.