Число заболевших коронавирусом на 15 февраля 2023 года в Югре выросло на 194 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за весь период выявлено 259 110 случаев коронавируса. За сутки подтверждено 194 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 107; Нижневартовске – 12; Ханты-Мансийске - 14; Нефтеюганске – 4; Нягани – 2; Сургутском районе – 2; Урае – 1; Советском районе – 2; Мегионе – 5; Когалыме – 5; Кондинском районе – 6; Радужном – 4; Нижневартовском районе – 2; Пыть-Яхе – 5; Березовском районе – 5; Лангепасе – 16; Ханты-Мансийском районе - 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 187 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 подтверждена пневмония. Контакт установлен в 192 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 632 человека, всего прошли обследование 3 677 496.

За весь период от COVID умерли 2 607 человек. За сутки выписались 261 человек, за весь период пандемии вылечились 254 273 югорчанина.