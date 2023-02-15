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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 6:00

В Югре бывший руководитель строительной компании пойдет под суд за невыплату зарплаты работникам

Благодаря следователям работники получили свои деньги
Виктория Терина
В Югре бывший руководитель строительной компании пойдет под суд за невыплату зарплаты работникам

В Югре бывший руководитель строительной компании пойдет под суд за невыплату зарплаты работникам

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре бывший руководитель строительной компании пойдет под суд за невыплату зарплаты работникам.

Долги по зарплате копились почти год. В итоге четырем работникам организация не заплатила больше 1 миллиона рублей. При этом, финансовая возможность для полной выплаты денег у предприятия была, но руководитель решил направлять эти деньги на другие нужды предприятия. Но при этом не забывал платить себе.

- Благодаря мерам, принятым следствием, задолженность была погашена в полном объеме перед всеми работниками. Следователями собраны достаточные доказательства и материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО-Югре.