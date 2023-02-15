В Югре молодой водитель выехал на встречку и устроил ДТП, в котором пострадали 3 человека

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 5 ДТП, в которых 7 человек получили травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 42 водителя и 48 наказаны за нарушение правил перевозки детей.

Одна из аварий произошла на улице Интернациональная в Нижневартовске.

20-летний водитель «Лады Приора», двигаясь со стороны улицы Северная в направлении п.г.т. Излучинск, не учел дорожные и погодные условия и выехал на встречку, где столкнулся с транспортными средствами «Kia Rio» и "Нива". В результате ДТП водители Лады и Kia, а также пассажир иномарки, получили травмы.

ГИБДД Югры Югры призывает быть внимательнее и аккуратнее на дорогах, а также учитывать состояние проезжей части.