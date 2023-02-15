В Сургуте сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей

Фото: Официальный канал Администрации г. Сургута

В Сургуте уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей по-прежнему высокий. 31% всех заболевших - это дети. Рост заболеваемости наблюдается от самых маленьких до 2-х лет и от 7-ми до 14-ти лет. Об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

Сейчас в Сургуте на дистанционке находятся школьники 138-ми классов в 30-ти школах. В 11-ти детских садах на карантин закрыто 27 групп. Школ, полностью переведенных на онлайн обучение в городе нет.

Врачи рекомендуют родителям при первых признаках заболевания оставить ребенка дома и обязательно обратиться к врачу. Кроме того лучше ограничить посещение мест массового скопления людей.