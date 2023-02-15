Поджигатель военкомата в Югре, получивший 12 лет колонии по делу о теракте, обжаловал приговор Фото: Татьяна Коркина

Адвокат Владислава Борисенко, осужденного за теракт после поджога военкомата в Нижневартовске намерен обжаловать приговор. Напомним, что это первый в России приговор по делу о теракте за подобное преступление. То, что защита Владилава Б. подала жалобу в Апелляционный военный суд следует из данных картотеки Центрального окружного военного суда.

По информации из картотеки, апелляционная жалоба на приговор Борисенко поступила в суд от его адвоката 7 февраля, но сроки рассмотрения жалобы пока не известны. Осужденный ранее не согласился с тем, что его действия были квалифицированы как теракт при вынесении вердикта судом, но при этом свою вину в поджоге военкомата он признал.

Мы писали ранее о том, что прокуратура Югорска через суд обязала чиновников оборудовать дороги тротуарами.