Фото: администрация Сургута

Из Сургута в зону СВО отправили больше 70 тонн гуманитарной помощи. В погрузке и отправке груза со склада АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус» на территории парка «Россия - Моя история» участвовали около 50 добровольцев.

- Сегодня отправили вторую партию адресных посылок, которые собирали родные военнослужащих, в рамках акции, организованной Комитетом семей воинов Отечества Югра - рассказали в администрации города.

Кроме всего прочего в зону специальной военной операции родственники военных и неравнодушные граждане передали коробки добра и пять автомобилей. Так, горожане приносили в пункт сбора теплые вещи, валенки, робы, собственноручно связанные носки.