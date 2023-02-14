Жители разрушенного при взрыве газа дома в Нижневартовске заканчивают вывозить свои вещи

Фото: Администрация Нижневартовска

Демонтаж пострадавшего от обрушения дома в Нижневартовске запланирован на лето. Тему подготовки к разбору дома №6-А на улице Мира, где в прошлом году произошла чрезвычайная ситуация снова обсудили во время аппаратного совещания с главой города Дмитрием Кощенко и его заместителями.

По информации департамента строительства администрации города, сейчас продолжается оценка помещений. Её должны завершить не позднее 20 февраля, а в начале апреля будет получена экспертиза проекта для предстоящего демонтажа дома.

От дома избавятся летом, к этому моменту дом будет отключен от коммуникаций. На сегодняшний день почти все жильцы вывезли свои вещи из квартир. Власти помогали каждому обратившемуся жителю, в том числе предоставляли транспорт и услуги грузчиков.