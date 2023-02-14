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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 11:48

В кафе Нижневартовска один посетитель ударил другого стулом по голове

Молодые люди не поделили девушку
Виктория Терина
В Югре один посетитель кафе ударил другого стулом по голове

В Югре один посетитель кафе ударил другого стулом по голове

Фото: Татьяна Коркина

В одном из кафе Нижневартовске произошла драка. Нетрезвый посетитель стал приставать к девушке, которая была с парнем. Но выпивший мужчина не отступал и решил боем завоевать сердце дамы. Вооружившись стулом он начал драку и ударил по голове сразу двоим мужчинам. Сотрудникам ресторана пришлось вызывать полицию.

- Нарушителем оказался безработный, ранее не судимый 27-летний житель из Мегиона. Полицейские выяснили, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказывал знаки внимания подруге потерпевшего, однако получил отказ от ее кавалера. Оскорбившись, мегионец решил применить физическую силу, взял стул и неожиданно ударил вартовчанина по голове - объяснили в пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.

Медики выяснили, что местный житель получил травмы средней степени тяжести. Дебоширу может грозить любое из следующих наказаний: ограничение свободы, принудительные работы, арест или лишение свободы.