В Нижневартовске определились с директором новой школы №44

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске завершается строительство школы в 25 микрорайоне. Уже известно, что директором образовательного учреждения станет Станислав Строчинский, который сейчас руководит школой №23. Решение о его назначении на должность принято во время встречи руководителя муниципалитета Дмитрия Кощенко с представителями образования города.

Учреждению уже присвоен номер - она станет 44-ой. Это будет уникальный образовательный центр с экологическим направлением. По информации департамента образования администрации города, записать ребенка в новую школу можно будет после окончания строительства и получения школой лицензии. Кстати, тогда и будет назначен руководитель школы.

Напомним, ранее мы писали о том, что параллельно со строительством школы ведется строительство Восточного проезда, который обеспечит транспортную доступность к школе и к расположенным там микрорайонам.