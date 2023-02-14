ХК «Югра» - первый в истории PARI ВХЛ трехкратный обладатель Кубка Шелкового Пути

Фото: ХК "Югра"

Югорский хоккейный клуб одержал победу в регулярном чемпионате PARI ВХЛ – Кубке Шелкового пути за два матча до конца гладкого турнира. Об этом сообщили сегодня, 14 февраля, на официальном сайте Всероссийской хоккейной лиги.

- «Югра» - первый в истории PARI ВХЛ трехкратный обладатель Кубка Шелкового Пути - говорится в сообщении.

На сайте ВХЛ подчеркнули, что ханты-мансийцы являются бессменными победителями регулярного чемпионата с 2021 года. У «Металлурга» и «Сокола» был шанс лишить «мамонтов» победы, но лишь совместными усилиями, одержав победы во всех последующих встречах при неудачах «Югры». Но ХК «Югра», набрав 74 очка в 48 матчах, становится недостижимой в гонке за главный трофей «регулярки».