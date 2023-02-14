В Югре 14 февраля 2023 года зарегистрировано 134 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за весь период пандемии зарегистрировано 258 916 случаев коронавируса, в том числе 134 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах.

Так коронавирус за день выявлен: в Сургуте – 56; Нижневартовске – 12; Ханты-Мансийске - 28; Нефтеюганске – 9; Нягани – 1; Сургутском районе – 4; Урае – 5; Советском районе – 2;

Нефтеюганском районе - 3; Мегионе – 1; Когалыме – 5; Кондинском районе – 1; Пыть-Яхе – 5; Ханты-Мансийском районе - 2.

На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 зарегистрирована пневмония. Контакт установлен в 134 случаях. За сутки на COVID обследованы 689 человек, всего прошли обследование 3 675 864. За сутки новых смертельных случаев не выявлено, а за все время от COVID умерли 2 606 человек. За сутки выписались по выздоровлению 216 человек, за весь период пандемии вылечились 254 012 югорчан.