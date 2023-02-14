В Нижневартовске задержали наркосбытчика Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске полицейские задержали 24-летнего наркосбытчика. Во время обыска в съемной квартире парня, расположенной в одном из домов по улице Северная, оперативники нашли ёмкость с порошком и полимерный пакет с аналогичным содержимым. Кроме того полицейские обнаружили приспособления для расфасовки и выяснили, что молодой человек купил наркотики через мессенджер.

Экспертиза, показала, что в пакете находился наркотик массой 111 граммов. Парень, приехавший неделю назад из Иркутска, признался, что наркотик он собирался в дальнейшем сбыть.

Возбуждено уголовное дело.