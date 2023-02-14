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НовостиОбщество14 февраля 2023 8:07

В Центре охраны материнства и детства Сургута снова родились тройняшки

Это вторая тройня в 2023 году
Виктория Терина
Фото: Сургутский Центр охраны материнства и детства

Фото: Сургутский Центр охраны материнства и детства

В Центре охраны материнства и детства Сургута снова родились тройняшки. С начала 2023 года это уже вторая тройня в Югре.

Счастливая, многодетная сургутянка родила тройню на 33 неделе беременности. После полуторачасовой операции кесарева сечения на свет появились 3 девочки: 1300 гр ростом 43см, 1400 гр ростом 43см, 2140 гр и ростом 42 см. Все малышки здоровы - 7 баллов по шкале Апгар.

Сейчас малыши находятся под круглосуточным наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии. Теперь в семье стало пятеро детей, так как дома маму и сестренок ждут еще два ребенка.