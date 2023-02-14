В Нижневартовске две иномарки не поделили перекресток: пострадали женщина и трехлетняя девочка

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 4 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, в том числе 1 ребёнок.

Одна из аварий произошла в Нижневартовске на регулируемом перекрёстке улиц Омская-Нефтяников-Таежная. Перекресток не поделили "Сhevrolet" и "Mazda". По информации ГИБДД, 58-летний вартовчанин, управляя автомобилем марки "Chevrolet", при повороте налево, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Mazda", за рулем который был 36-летний водитель. В результате автоаварии пассажиры "Chevrolet", 3-летняя девочка и 32-летняя женщина, получили травмы. Как рассказали сотрудники Госавтоинспекции, малышка перевозилась без детского кресла. За это водитель был наказан не только травмами своих пассажиров, но и штрафом.

Кроме того, за сутки Госавтоинспекторами задержано 13 водителей с признаками опьянения, в том числе 2 за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. За выезд на полосу встречного движения привлечено 54 водителя и 50 - за нарушение правил перевозки детей.