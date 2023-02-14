Житель Урая заплатит 50 тысяч рублей девочке, которую покусала его собака Фото: Татьяна Коркина

Житель Урая, чья собака покусала девочку, по решению суда обязан компенсировать причиненный ребёнку моральный вред. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

Собака напала на ребенка в апреле 2022 года. Девочка получил телесные раны и была сильно напугана. Прокурор города обратился в суд с иском, чтобы взыскать с владельца животного компенсацию морального вреда, причиненного из-за нападения на девочку.

- Суд удовлетворил заявленные требования, взыскав с владельца собаки в пользу несовершеннолетней денежные средства в размере 50 тысяч рублей - сообщает прокуратура.

Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.