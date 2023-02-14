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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 4:48

Житель Урая заплатит 50 тысяч рублей девочке, которую покусала его собака

Компенсацию морального вреда удалось получить только через суд
Виктория Терина
Житель Урая заплатит 50 тысяч рублей девочке, которую покусала его собака

Житель Урая заплатит 50 тысяч рублей девочке, которую покусала его собака

Фото: Татьяна Коркина

Житель Урая, чья собака покусала девочку, по решению суда обязан компенсировать причиненный ребёнку моральный вред. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

Собака напала на ребенка в апреле 2022 года. Девочка получил телесные раны и была сильно напугана. Прокурор города обратился в суд с иском, чтобы взыскать с владельца животного компенсацию морального вреда, причиненного из-за нападения на девочку.

- Суд удовлетворил заявленные требования, взыскав с владельца собаки в пользу несовершеннолетней денежные средства в размере 50 тысяч рублей - сообщает прокуратура.

Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.