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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 3:52

В Югре за неделю произошло 32 пожара

Чаще всего горели жилые дома, дачи и бани
Виктория Терина
Фото: В Югре за неделю произошло 32 пожара

Фото: В Югре за неделю произошло 32 пожара

За прошлую неделю в Югре пожарные потушили 32 пожара и спасли имущество граждан и материальных ценностей на сумму больше16 млн рублей.

Чаще всего горели жилые дома, дачи, бани, гаражи и 10 автомобилей. Основной причиной пожаров стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Чаще всего неисправность электрических розеток и неправильное использование бытовых отопительных электронагревательных приборов становится причиной пожаров. К возгорания приводят и неисправность бытовой техники.

ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому округу призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности.