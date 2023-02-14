Фото: В Югре за неделю произошло 32 пожара

За прошлую неделю в Югре пожарные потушили 32 пожара и спасли имущество граждан и материальных ценностей на сумму больше16 млн рублей.

Чаще всего горели жилые дома, дачи, бани, гаражи и 10 автомобилей. Основной причиной пожаров стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Чаще всего неисправность электрических розеток и неправильное использование бытовых отопительных электронагревательных приборов становится причиной пожаров. К возгорания приводят и неисправность бытовой техники.

ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому округу призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности.