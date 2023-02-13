Из-за ОРВИ и гриппа на карантин закрыли 10 школ и 3 детских сада в Югре Фото: Татьяна Коркина

Из роста заболеваемости ОРВИ и гриппа на карантин закрыли 10 школ и 3 детских сада в Югре. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю в Югре зарегистрировано 162,4 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 58,6%, но ниже заболеваемости на аналогичной неделе прошлого года в 1,5 раза.

- В связи с заболеваемостью ОРВИ, гриппом полностью закрыто 3 детских дошкольных учреждения в Ханты-Мансийском, Кодинском районах и Сургуте, 10 школ в Березовском, Нефтеюганском районах, Урае и Белоярском; одна школа-интернат в Урае и одно профессиональное училище в Урае - сообщили в ведомстве.

Кроме того, дома остаются воспитанники 89 групп в 51 детском саду и ученики 291 класса в 71 школе.