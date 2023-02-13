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НовостиЗдоровье13 февраля 2023 17:37

В Югре 17-летней школьнице провели уникальную операцию на сердце

Сургутский кардиодиспансер стал первой региональной клиникой, в которой сделали подобную операцию
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

В Югре провели уникальную операцию на сердце 17-летней школьнице. О прорыве в медицине рассказали в телеграм-канале правительства Югры.

- Сургутский кардиодиспансер стал первой региональной клиникой, в которой сделали конусную реконструкцию при аномалии Эбштейна. Подобные операции в России начали выполнять недавно - около 7 лет назад, и проводили их только в федеральных медцентрах - говорится в сообщении правительства.

Школьницу прооперировал детский кардиохирург Алексей Бродский под руководством ведущего эксперта России в лечении врожденных пороков Рубена Мовсесяна. Серьезная патология вызвала повреждения во всех правых отделах сердца девочки. Но несмотря на все сложности, операцию она перенесла хорошо и спустя сутки была переведена в обычную палату.