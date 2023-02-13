В Пыть-Яхе задержали водителя с фальшивым правами Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе у 48-летего мужчины оказалось поддельное водительское удостоверение.

- В ходе отработки запроса для получения справки с целью дальнейшего трудоустройства сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по г. Пыть-Яху выявили у гражданина подложное водительское удостоверение - сообщили в полиции.

Оказалось, что фальшивое удостоверение мужчина купил в сентябре 2022 года за 15 тысяч рублей и получил его заказным письмом. С мая 2020 года водитель лишен прав, но сдал старые права он лишь в августе 2022 года, поэтому срок лишения прав у него должен закончиться только в 2024 году.

Возбуждено уголовное дело. Теперь водитель может не просто остаться без прав, но и лишится свободы.