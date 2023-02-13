Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 16:53

Югорчане помогут жителям Сирии, пострадавшим от землетрясения

Жителям передадут продукты и предметы первой необходимости
Виктория Терина
Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Югорчане помогут жителям Сирии. Сбор гуманитарный помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии начал добровольческий корпус ХМАО.

Последствия землетрясения на себе ощутили почти 11 миллионов человек. Многие из них остались без крыши над головой, людям не хватает еды и одежды. Поэтому югорчане, как и многие другие жители России решили помочь нуждающимся и присоединяйся к доброму делу.

Продукты и предметы первой необходимости в один из множества пунктов сбора гуманитарной помощи. Как отметили в правительстве региона, Югра уже не первый год помогает гражданам Сирии. Только в 2021 году туда доставили около 100 тонн вещей и провизии от северян.