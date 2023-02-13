На Чернореченском кладбище в Сургуте нашли тело убитого мужчины Фото: Татьяна Коркина

На кладбище Сургута нашли тело убитого мужчины. По данным различных источников, в том числе СМИ это произошло на Чернореченском кладбище. Тело с ножевыми ранениями обнаружили вечером 12 февраля в летней беседке, расположенной на территории кладбища. Корреспонденту «Комсомольская правда - Югра» в следственном комитете ХМАО подтвердили информацию о том, что расследование этого убийства началось.

- По факту обнаружения тела с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Все обстоятельства выясняются следователями - сообщили в пресс-службе.

Напомним, мы писали ранее об убийстве мужчины на территорию Хозяйственного эксплуатационного управления Сургутского района. Двое злоумышленников выстрелили в него из заранее приобретенного пистолета, а после убийства решили закопать его.