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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 12:24

На Чернореченском кладбище в Сургуте нашли тело убитого мужчины

Следком Югры взялся за расследование
Виктория Терина
На Чернореченском кладбище в Сургуте нашли тело убитого мужчины

На Чернореченском кладбище в Сургуте нашли тело убитого мужчины

Фото: Татьяна Коркина

На кладбище Сургута нашли тело убитого мужчины. По данным различных источников, в том числе СМИ это произошло на Чернореченском кладбище. Тело с ножевыми ранениями обнаружили вечером 12 февраля в летней беседке, расположенной на территории кладбища. Корреспонденту «Комсомольская правда - Югра» в следственном комитете ХМАО подтвердили информацию о том, что расследование этого убийства началось.

- По факту обнаружения тела с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Все обстоятельства выясняются следователями - сообщили в пресс-службе.

Напомним, мы писали ранее об убийстве мужчины на территорию Хозяйственного эксплуатационного управления Сургутского района. Двое злоумышленников выстрелили в него из заранее приобретенного пистолета, а после убийства решили закопать его.