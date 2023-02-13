Тюменские энергетики увеличили мощность энергоснабжения газотранспортного предприятия в Югре

Фото: Наталья Юсупова

В Ханты-Мансийском автономном округе энергетики на 35% увеличили мощность энергоснабжения газотранспортного предприятия. Благодаря дополнительным 1 000 кВт самое крупное линейно-производственное управление (ЛПУ) компании «Газпром трансгаз Югорск» обеспечено необходимыми энергоресурсами.

Потребность в дополнительной мощности обусловлена увеличением объемов добычи природного газа на месторождениях Тюменского макрорегиона. Комсомольское ЛПУ участвует в транзите газа из Западной Сибири в европейскую часть РФ, страны ближнего и дальнего зарубежья. Для устойчивой и надежной работы энергосистемы, а также обеспечения бесперебойного электроснабжения объекта работники «Россети Тюмень» рассчитали необходимые настройки устройств релейной защиты и автоматики, а также проверили соответствие значений показателей качества электроэнергии.

По договору технологического присоединения мощность электроснабжения подразделения увеличена до 3972 кВт. Дополнительная электроэнергия от подстанции 110 кВ «Омега» пойдет на развитие инфраструктуры магистральных газопроводов.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. Энергетики регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, помогая улучшить качество жизни людей, а также способствуя развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.