Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте произошло ДТП по вине нетрезвого водителя. К счастью, кроме автомобилей в этом происшествии никто не пострадал.

По информации ГИБДД 54-летний житель поселка Солнечный двигаясь по Нижневартовскому тракту города на автомобиле «Ssangyong», нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с «Toyota», двигавшимся во встречном направлении. В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения, а водители отделались испугом.

За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД задержано 110 автовладельцев с признаками опьянения, возбуждено 9 уголовных дел против правонарушителей, повторно управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии.