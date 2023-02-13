В Югре зарегистрировано 177 случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

На сегодняшний день в Югре зарегистрировано 258 782 случая коронавируса. За последние сутки в Югре зарегистрировано 177 случаев коронавируса в 13 муниципалитетах.

В Сургуте выявлено 100 случаев, в Урае, Мегионе и Когалыме – по 10 случаев, в Кондинском районе – 9, в Советском районе, Нефтеюганске и Пыть-Яхе – по 8, в Югорске – 6, в Нижневартовске – 3, в Сургутском и Нижневартовском районах - по 2, в Нягани – 1.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 177 случаев, завозных случаев не установлено. Заболевших с бессимптомным течением не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 174 человек, диагноз «пневмония» поставлен 3 заболевшим. Обследовано 3 675 864 человека, в том числе за сутки – 689.

За весь период погибло 2 606 человек с подтвержденным коронавирусом. За сутки выздоровели 271 человек, а за весь период вылечились 253 796 человек.